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Известно, какой день в ледовом городке стал самым посещаемым

В новогодние каникулы в главном ледовом городке на эспланаде побывали более 150 тыс. человек. Самым посещаемым стали 31 декабря и ночь на 1 января. По данным пресс-службы городской администрации, тогда в ледовый городок пришли 23 тыс. человек.

Пресс-служба администрации Перми

Популярными днями для посещения комплекса «Большое пермское чаепитие» стали также 2 и 7 января. В эти дни в ледовом городке побывали около 19 тыс. человек.

3 января комплекс был закрыт из-за оттепели. 9 и 10 января его работа также приостановлена. При такой погоде нельзя пользоваться ледовыми объектами, объяснили в пресс-службе администрации Перми. Кроме того, в городке нужно будет провести профилактические работы, чтобы он смог проработать до февраля.

Напомним, вход в ледовый городок пока будет один — со стороны улицы Петропавловская. Там, в районе Заксобрания, проходит Молодежный турнир по ледовой скульптуре.

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