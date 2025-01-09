Известно, какой день в ледовом городке стал самым посещаемым

Популярными днями для посещения комплекса «Большое пермское чаепитие» стали также 2 и 7 января. В эти дни в ледовом городке побывали около 19 тыс. человек.

3 января комплекс был закрыт из-за оттепели. 9 и 10 января его работа также приостановлена. При такой погоде нельзя пользоваться ледовыми объектами, объяснили в пресс-службе администрации Перми. Кроме того, в городке нужно будет провести профилактические работы, чтобы он смог проработать до февраля.

Напомним, вход в ледовый городок пока будет один — со стороны улицы Петропавловская. Там, в районе Заксобрания, проходит Молодежный турнир по ледовой скульптуре.