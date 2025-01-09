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Пермский край попал в топ-10 регионов, где создают условия для бизнеса

Пермский край попал в топ-10 регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата за 2024 год. В нем оценивают, как региональные власти создают благоприятные условия для ведения бизнеса. Эксперты учитывают 70 показателей по четырем направлениям: качество предоставления госуслуг, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка МСП.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Пермский край оказался на девятом месте вместе с Липецкой и Воронежской областями. Это лучший результат для региона за всю десятилетнюю историю рейтинга. По итогам 2023 года Пермский край был на 14-м месте, а по итогам 2022-го — на 15-м. Первые три места занимают Москва, Татарстан и Нижегородская область, Московская и Тюменская области и Башкортостан.

Как отметили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, регион попал в топ-10 благодаря наполнению инвестиционной карты, которая содержит сведения о площадках, мерах поддержке и инфраструктуре. Также в 2024 году в Пермском крае продолжилась активная работа по внедрению Регионального инвестиционного стандарта, Стандарта 3.0 и федеральных методических рекомендаций по работе с инвесторами.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.

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