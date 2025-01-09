На эспланаде закрыли каток, а доступ в ледовый городок ограничили

Из-за потепления работа главного ледового городка Перми ограничена. Как объяснили в пресс-службе администрации города, будет работать только один вход — с улицы Петропавловской, рядом с музеем шоколада.
Горки из-за оттепели будут закрыты. Посетителям будут доступны только ледяные скульптуры и рождественский вертеп.
Каток у здания Театра-Театра также временно закрыт. По данным пресс-службы министерства спорта, пройдут работы по техническому обслуживанию ледяного покрытия. Открыть каток намерены 10 января во второй половине дня.
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