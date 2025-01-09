Потепление 9 января побило рекорд 1918 года

Это третья оттепель в январе. Она связана с выносом теплого воздуха со стороны Средиземного моря в теплом секторе североатлантического циклона, смещающегося в район Архангельска. По данным метеорологов, это не последнее потепление в январе, еще одно стоит ждать 11-12 января.

В итоге в январе 2025 года дней с оттепелью может быть больше, чем в 2020-м (тогда их было три), но до рекорда 2007-го (когда их было 12) еще далеко.