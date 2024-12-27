Погода в январе 2025 года ожидается теплее, чем обычно

Количество осадков будет на стандартном для второго зимнего месяца уровне или чуть меньше. Прогнозируется 44 мм при норме 31-68 мм. По данным метеорологов, такие погодные условия в последний раз в Пермском крае наблюдались в 2019 году.

Декабрь 2024 года в Пермском крае может стать самым теплым за последние 18 лет. Ночь на 26 декабря стала самой холодной в месяце и побила рекорд по самому высокому минимуму.