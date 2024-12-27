Погода в январе 2025 года ожидается теплее, чем обычно

Погода в январе 2025 года в Пермском крае ожидается более теплой, чем обычно. В среднем температурный фон за месяц будет на уровне -14…-10°С. Как объяснили в Пермском ЦГМС, это выше климатической нормы на 1-2°С.
Количество осадков будет на стандартном для второго зимнего месяца уровне или чуть меньше. Прогнозируется 44 мм при норме 31-68 мм. По данным метеорологов, такие погодные условия в последний раз в Пермском крае наблюдались в 2019 году.
Декабрь 2024 года в Пермском крае может стать самым теплым за последние 18 лет. Ночь на 26 декабря стала самой холодной в месяце и побила рекорд по самому высокому минимуму.
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