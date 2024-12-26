Ночь на 26 декабря побила рекорд по самому высокому минимуму

Кроме того, нынешний декабрьский минимум станет самым высоким в истории метеонаблюдений. До 2024 года такое наблюдалось в 2003 году: тогда минимум декабря составил -18,3ºС.

Средняя температура воздуха в декабре 2024 года была на уровне -6ºС. Как объяснили в ГИС-центре ПГНИУ, это выводит его на третье место в ряду наблюдений после декабрей 2003 (-5,1ºС) и 2006 (-5,5ºС). Но в отличие от этих и других более теплых декабрей, в нынешнем почти не было оттепелей и таяния снега.