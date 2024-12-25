Пермский край поднялся на 12 позиций в рейтинге научно-технологического развития

За год Пермский край смог подняться на 12 строчек рейтинга, сообщили в пресс-службе министерства образования.

В 2023 году регион вошел в пилотный проект по разработке комплексной государственной программы научно-технического развития. К ней относятся модернизация действующих и введение новых механизмов поддержки и развития научно-образовательной сферы. Среди них: особая экономическая зона «Пермь», научно-образовательный центр «Рациональное недропользование», программа «Профессионалитет» и создание профильных классов в школах Прикамья. Строящийся межвузовский кампус «Будущее Пармы» также войдет в число инструментов программы научно-технического развития Прикамья.