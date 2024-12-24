Уборку снега с дорог и тротуаров начала контролировать прокуратура

Прокуратура начала проверять, как исполняется законодательство о безопасности дорожного движения, поэтому ведомство будет контролировать уборку снега с дорог и тротуаров в Перми.
Специалисты начнут объезды территорий, будут отслеживать публикации о плохой уборке улиц от снега в СМИ и социальных сетях. К подрядчикам будут применять штрафные санкции. По данным пресс-службы прокуратуры, для очистки улиц и вывоза снега в Перми сейчас задействовали дополнительную технику.
Недавно мы рассказывали, кто займется уборкой улиц и тротуаров от снега и наледи в разных районах города, а также где будут применять «Бионорд».
Комментарии (0)