Известно, когда планируют открыть катки на эспланаде и набережной

Сроки открытия катка и ледового городка на эспланаде не планируют переносить из-за погодных условий. Как пояснили редакции «Прм.Собака.ru» в пресс-службе администрации Перми, работы по возведению комплекса идут по графику.
Ледовый городок должны открыть для посетителей 30 декабря. В этом году он будет называться «Большое пермское чаепитие». Открытие катка на эспланаде, у здания Театра-Театра, также запланировано на 30 декабря, сообщает 59.ru со ссылкой на минспорта. Каток на набережной начнет работу с 28 декабря. Он будет находиться рядом с амфитеатром.
В то же время прогнозы синоптиков говорят о том, что последняя неделя декабря будет теплой: ожидается оттепель.
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