Известно, когда планируют открыть катки на эспланаде и набережной

Ледовый городок должны открыть для посетителей 30 декабря. В этом году он будет называться «Большое пермское чаепитие». Открытие катка на эспланаде, у здания Театра-Театра, также запланировано на 30 декабря, сообщает 59.ru со ссылкой на минспорта. Каток на набережной начнет работу с 28 декабря. Он будет находиться рядом с амфитеатром.

В то же время прогнозы синоптиков говорят о том, что последняя неделя декабря будет теплой: ожидается оттепель.