Декабрь 2024 года может стать самым теплым за последние 18 лет

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, с 27 декабря опять установится теплая погода, которая продлится до конца месяца. Декабрь 2024 года может быть теплее, чем в 2015 и 2019 годах и даже добраться до рекорда 2006 года.

В понедельник на большей части Пермского края будет еще облачно и тепло — 0…-2ºС. Но вечером на юге ожидается прояснение и похолодание до -5…-8ºС. Оно коснется и Перми. В течение дня возможны небольшие снегопады, которые пройдут в основном на севере и востоке региона.

К утру вторника прояснения будут и в Перми: до -8…-10ºС. На юге края похолодает до -12ºС, а на севере ожидается до -1…-6ºС. Днем такое же распределение температуры сохранится. Пик похолодания придется на ночь четверга. Столбик термометра опустится до -13…18 ºС, в низинах до -20ºС, а в Перми до -15…-17ºС, на севере региона до -10…-12ºС. Днем с запада начнет приближаться теплый фронт, который принесет снегопады, на юге они будут слабыми, а на севере и востоке умеренными. После его прохождения потеплеет до 0…-3ºС. Как отмечают в ГИС-центре ПГНИУ, это произойдет уже в ночь на пятницу.

В следующие дни на погоду будет влиять мощный антициклон. Пик потепления стоит ждать 27 декабря. На большей части Пермского края днем возможна оттепель до +1ºС. В ночь на субботу ожидается похолодание до -4…-8ºС. В пятницу будут слабые и умеренные снегопады, а на северо-западе возможен дождь.