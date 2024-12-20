В выходные в Пермский край придет оттепель: температура воздуха поднимется до +1 градуса

Теплый фронт доберется до Пермского края в субботу утром. Пройдет умеренный снегопад, ветер усилится до 12 м/с. Ночью столбик термометра будет на отметке -9…-12ºС, на востоке до -18ºС. К вечеру потеплеет до 0…+1ºС, на востоке до -5ºС. Из-за потепления возможны переохлажденные осадки и гололед, но небольшой интенсивности. Снежный покров прирастет на 3-5 см.

Пик потепления придется на ночь и утро воскресенья на большей территории Пермского края, в том числе в Перми. Температура будет на уровне -1…+1ºС. Днем немного похолодает: -2…-4ºС, возможны кратковременные прояснения. Осадков в этот день не прогнозируется, а ветер ослабнет.

Теплая погода сохранится и в понедельник. Температура воздуха составит -1…-4ºС, к ней прибавится слабый снегопад. К вечеру с юга начнет поступать более холодный воздух. По прогнозам ГИС-центра ПГНИУ, в следующие два дня ожидается заметное похолодание до -8…-13ºС, по югу до -15ºС.