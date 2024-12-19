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В центре города начнут убирать рекламные проекторы

В центре Перми избавятся от несогласованных коммерческих проекционных устройств. Такие устройства будут демонтировать, соответствующие постановления выпустила администрация Ленинского района.

Виталий Кокшаров

В списке адресов, откуда демонтируют оборудование:

  • Сибирская, 19А
  • Пушкина, 9
  • Ленина, 66 и 60
  • Куйбышева, 31
  • Комсомольский проспект, 15В

Проекционное оборудование отправят в место временного хранения — на Волочаевского, 32. Оно тоже считается рекламной конструкцией, поэтому его размещение нужно согласовывать с местной администрацией.

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