В центре города начнут убирать рекламные проекторы

В списке адресов, откуда демонтируют оборудование:

Сибирская, 19А

Пушкина, 9

Ленина, 66 и 60

Куйбышева, 31

Комсомольский проспект, 15В

Проекционное оборудование отправят в место временного хранения — на Волочаевского, 32. Оно тоже считается рекламной конструкцией, поэтому его размещение нужно согласовывать с местной администрацией.