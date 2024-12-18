Пермь назвали одним из самых холодных городов-миллионников

С Пермью первое место также разделили Новосибирск, Красноярск, Омск и Челябинск. Второе и третье места занимают Екатеринбург (-34ºС) и Нижний Новгород (-32ºС).

Что касается самых холодных населенных пунктов России вне зависимости от численности населения, то лидирует село Орто-Балаган в Оймяконском улусе Якутии. В один из зимних дней температура по ощущениям упала до -64ºС. В топе морозных лидеров оказались другие якутские поселения: село Оймякон (-62ºС), города Верхоянск (-61ºС), Якутск (-53ºС) и Нерюнгри (-43ºС).

Недавно мы рассказывали, что декабрь 2024 года в Пермском крае может стать самым теплым за последние пять лет.

Информационный обзор редакции.