Пермь назвали одним из самых холодных городов-миллионников

Пермь попала в число самых холодных городов-миллионников в 2024 году. Такие данные предоставили в исследовании сервиса «Яндекс. Погода». Ощущаемая температура здесь опускалась ниже -36ºС.
С Пермью первое место также разделили Новосибирск, Красноярск, Омск и Челябинск. Второе и третье места занимают Екатеринбург (-34ºС) и Нижний Новгород (-32ºС).
Что касается самых холодных населенных пунктов России вне зависимости от численности населения, то лидирует село Орто-Балаган в Оймяконском улусе Якутии. В один из зимних дней температура по ощущениям упала до -64ºС. В топе морозных лидеров оказались другие якутские поселения: село Оймякон (-62ºС), города Верхоянск (-61ºС), Якутск (-53ºС) и Нерюнгри (-43ºС).
Недавно мы рассказывали, что декабрь 2024 года в Пермском крае может стать самым теплым за последние пять лет.
Информационный обзор редакции.
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