Торговый центр у эспланады потребовали снести

По данным «Коммерсанта», снести торговый центр требует администрация Ленинского района. Заявление подано в Арбитражный суд Пермского края: власти считают здание самовольной постройкой.

Если суд признает торговый центр таковым, его нужно будет снести в течение 60 календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда. За день просрочки собственник торгового центра должен будет выплачивать по 1 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что администрация Свердловского района потребовала признать самовольной постройкой фан-шоп футбольного клуба «Амкар». Здание должны снести, а сам магазин теперь ищет новую площадку недалеко от стадиона «Звезда».