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Торговый центр у эспланады потребовали снести

В Перми намерены снести небольшой торговый центр, который находится напротив эспланады. Речь о двухэтажном здании на Ленина, 66а. Раньше в нем был ресторан «Тсуру», а сейчас — Doner City, цветочный магазин и алкомаркет.

Google.Карты

По данным «Коммерсанта», снести торговый центр требует администрация Ленинского района. Заявление подано в Арбитражный суд Пермского края: власти считают здание самовольной постройкой.

Если суд признает торговый центр таковым, его нужно будет снести в течение 60 календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда. За день просрочки собственник торгового центра должен будет выплачивать по 1 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что администрация Свердловского района потребовала признать самовольной постройкой фан-шоп футбольного клуба «Амкар». Здание должны снести, а сам магазин теперь ищет новую площадку недалеко от стадиона «Звезда».

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