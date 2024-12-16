На этой неделе в Пермском крае ожидается много снегопадов

По данным ГИС-центра ПГНИУ, неделя начнется со снегопада. Он будет не сильным, но продолжительным, поэтому снежный покров прирастет. В Перми выпадет 5-7 мм осадков, по региону — до 10-12 мм. Столбик термометра будет достаточно быстро подниматься, к вечеру понедельника на большей части Пермского края она будет в районе -2…-5ºС, в Перми до -3ºС, на севере до -10ºС. Ветер не более 3-8 м/с южного направления.

Умеренно теплая погода сохранится и во вторник. Снегопады прекратятся днем, но вечером вернутся, так как приблизится новый циклон с Европейской территории России. Температура воздуха составит -2…-7ºС, в Перми -3…-5ºС. Снегопад продолжится в ночь на среду, он будет умеренным. Днем осадки прекратятся. Днем столбик термометра будет такой же, как во вторник — на уровне -2…-7ºС, но с вечера начнется похолодание.

В четверг воздушная масса продолжит выхолаживаться. Осадки прекратятся, ветер будет слабым, а днем вероятны прояснения. Ночью по региону ожидается -5…-10ºС, днем -8…-13ºС, в отдельных районах к вечеру похолодает до -20ºС. В Перми днем можно ожидать около -10ºС.

Пик похолодания придется на ночь пятницы: предварительно столбик термометра опустится по краю до -15…-20ºС, на севере до -24ºС, в Перми до -20ºС. Днем начнет сказываться приближение теплого фронта с запада. Он может добраться до Пермского края ночью и утром в субботу, это вызовет сильный снег. Днем в пятницу осадков пока не ожидается, будет достаточно холодно: до -8…-13ºС по краю -10…-12ºС в Перми.