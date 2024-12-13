18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Период аномально теплой погоды в Пермском крае заканчивается

В ближайшие дни в Пермский край придет первое похолодание. Аномально теплый период, который начался с 14-15 ноября, заканчивается. По данным ГИС-центра ПГНИУ, средняя температура воздуха была выше нормы на 4-6,5ºС (в Перми на 5ºС), а дней, когда столбик термометра опускался ниже нормы, почти не было.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

По данным Пермского ЦГМС, в субботу ночью столбик термометра опустится до -16...-11ºС, в Перми около -12ºС. Днем из-за затока арктического воздуха потеплеет слабо: -11...-6°С, в Перми не выше 9ºС. 

В ГИС-центре ПГНИУ говорят, что пик похолодания в Перми и других районах Пермского края стоит ждать в воскресенье утром или вечером, минимальная температура будет на уровне -17…-22ºС. Сильнее всего похолодает на севере Пермского края, в ночь на понедельник вероятны морозы до -25...-28ºС.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: