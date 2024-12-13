Период аномально теплой погоды в Пермском крае заканчивается

По данным Пермского ЦГМС, в субботу ночью столбик термометра опустится до -16...-11ºС, в Перми около -12ºС. Днем из-за затока арктического воздуха потеплеет слабо: -11...-6°С, в Перми не выше 9ºС.

В ГИС-центре ПГНИУ говорят, что пик похолодания в Перми и других районах Пермского края стоит ждать в воскресенье утром или вечером, минимальная температура будет на уровне -17…-22ºС. Сильнее всего похолодает на севере Пермского края, в ночь на понедельник вероятны морозы до -25...-28ºС.