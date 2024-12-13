У городского пляжа установили три огромных флага

По словам губернатора Дмитрия Махонина, это самые большие флаги в Пермском крае. Их можно увидеть практически из любой части набережной — они будут приветствовать жителей и гостей краевой столицы каждый день.

К 12 июня 2015 года на эспланаде также установили флагштоки с тремя флагами. Но их высота намного меньше — 27 м.