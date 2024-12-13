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У городского пляжа установили три огромных флага

В честь Дня Конституции на правом берегу Камы, у Коммунального моста, установили флаги России, Перми и Пермского края. Главные символы страны и региона размещены на флагштоках высотой в 45 м.

Дмитрий Махонин/Telegram

По словам губернатора Дмитрия Махонина, это самые большие флаги в Пермском крае. Их можно увидеть практически из любой части набережной — они будут приветствовать жителей и гостей краевой столицы каждый день.

К 12 июня 2015 года на эспланаде также установили флагштоки с тремя флагами. Но их высота намного меньше — 27 м.

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