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Зажжение огней на елке, каток на набережной, работа ледового городка: рассказываем о праздновании Нового 2025 года

Огни на новогодней елке зажгут 14 декабря, а ледовый городок на эспланаде начнет работать в последних числах декабря. Он будет открыт для жителей Перми и гостей города до 9 февраля 2025 года, если позволит погода.

Пресс-служба администрации Перми

В саму новогоднюю ночь ледовые горки в городке работать не будут. Как объяснили в пресс-службе администрации, это нужно, чтобы обеспечить безопасность и избежать травм. Напомним, от городского фейерверка в этом году также отказались. В конце декабря у Театра-Театра начнет работать каток. В ледовом комплексе со 2 по 7 января пройдут интерактивы аниматоров с гостями, а также мероприятия, посвященные Рождеству. С 17 января посетители смогут увидеть ледовые скульптуры, созданные в рамках турнира.

Еще один каток — в большом амфитеатре на набережной — станет доступным с 28 декабря. Впервые его сделают с теплым кафе и зоной для переодевания благодаря внебюджетной поддержке пермских предпринимателей. Также на набережной, в Хрустальном зале, до 8 января будет работать приемная Деда Мороза, а 4 января пройдет День снеговика.

С 28 декабря по 8 января будут работать ярмарочные домики: в них будут продавать горячие напитки, выпечку и готовую еду, а также сувениры. Они разместятся у ДК Солдатова, на площади Дружбы и бульваре Советской армии, а также в начале «тихого» Компроса.

Теги:
Новый 2025 год

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