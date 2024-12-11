Из сквера на Сибирской убрали два барельефа

Как оказалось, два барельефа отправили на доработку, их целостность не нарушения. По данным «Нового компаньона», объекты вернут на место до конца декабря 2024 года.

Отметим, что всего в композиции шесть барельефов, посвященных известным сказкам Пушкина — о царе Салтане, рыбаке и рыбке, золотом петушке. Они появились в 1990-х годах вместе с памятником Александру Сергеевичу.