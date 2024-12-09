На этой неделе ожидаются и снег, и похолодание

Температурный фон в эти дни будет повышенный. Если в понедельник днем еще будет достаточно холодно: -10...-5ºС, то с 10 по 12 декабря потеплеет. Ночью столбик термометра будет на отметке -9…-4ºС, а днем он поднимется до -6…-1ºС. Также в эти дни местами ожидаются поземки, установится умеренный ветер западной четверти.

С пятницы, 13 декабря, начнет затекать арктический воздух. Из-за этого зона и интенсивность осадков уменьшится, а температура воздуха станет ниже. Ночью до -12…-7ºС, при прояснениях -20…-15ºС, днем -11…-6ºС. По предварительным данным, в выходные похолодает еще сильнее.