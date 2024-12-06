Воскресенье станет самым холодным днем с начала декабря

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, в пятницу в течение суток в Пермском крае ожидается -6…-11ºС, а в Перми — -6…-8ºС. В субботу столбик термометра опустится сильнее: до -9…-14ºС по региону и до -12ºС в Перми.

Пик похолодания придется на воскресенье, 8 декабря. Утром в Перми температура воздуха опустится до -15ºС, до -12...-17ºС по Пермскому краю, местами на юге и востоке стоит ждать морозов до -20ºС. Осадков в выходные не ожидается. Но воздушная масса в антициклоне более влажная, поэтому до вечера субботы может быть облачно. Прояснится в воскресенье.

Серьезные снегопады могут прийти на следующей неделе. До 10 мм осадков может выпасть в Перми и в южной части Пермского края.