Реконструкцию перрона в Большом Савино возобновят: после нее должны были запустить телетрапы

В пермском аэропорту будут реконструировать инженерные сооружения. Как сообщает «Новый компаньон», решение о возобновлении работ пермские власти согласовали с министром транспорта РФ и гендиректором ФКУ «Ространсмодернизация» (компания была заказчиком работ по реконструкции).

Напомним, реконструкцию перрона и рулежных дорожек в Большом Савино начали в 2018 году. По информации минтранспорта, на перроне должны были оборудовать путь руления, обустроить водосточно-дренажную сеть, установить светосигнальное оборудование и освещение. После этого в в пермском аэропорту планировали запустить пять телетрапов.

Через три года с подрядчиком расторгли договор из-за недочетов. А еще через год обнаружились дефекты в бетонном покрытии. Работы законсервировали, так как для них требуются дополнительные инженерно-геологические изыскания.