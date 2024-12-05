В Пермь опять придет потепление: в администрации объяснили, повлияет ли оно на строительство ледового городка

Судя по техническому заданию на сайте госзакупок, монтаж ледового городка на эспланаде должен проходить со 2 по 27 декабря. Однако метеорологи рассказали, что в Пермь на следующей неделе придет очередное потепление вплоть до слабых оттепелей.

В администрации рассказали, что в местах заготовки льда, где течение минимальное, толщина льда выше 15 см. «Несмотря на то, что синоптики прогнозируют более теплый, чем обычно, декабрь, будут предприняты все необходимые и возможные действия для того, чтобы наши дети, все пермские семьи ощутили главный праздник года в полной мере. Это обычная практика для подрядчиков — организация доставки льда из сертифицированных водоемов, расположенных севернее», — объяснили в пресс-службе администрации.

Кстати, в 2023 году первую партию ледяных блоков для строительства городка привезли на эспланаду 14 декабря.

Главной темой ледового городка в Перми в 2024 году станет «Большое пермское чаепитие». На эспланаде появятся ледовые скульптуры в виде чайных сервизов, а также огромные декорации в виде десертов.