Первые пять дней декабря стали самыми теплыми за последние 15 лет

Начинается похолодание, оно будет наступать постепенно. Но его пик придется на воскресенье. В третьей пятидневке декабря опять будет тепло. Метеорологи говорят, что возможны слабые оттепели в отдельные дни. Среднее отклонение от нормы составит 5-6ºС.

«В результате и вся первая половина декабря окажется теплее нормы примерно на 5ºС — это, конечно, не рекордная аномалия (в 2008 году аномалия превышала 10ºС), но тоже весьма существенная», — объясняют специалисты ГИС-центра.