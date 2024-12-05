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Первые пять дней декабря стали самыми теплыми за последние 15 лет

Первые пять дней декабря 2024 года стали самыми теплыми в Пермском крае за последние 15 лет. По данным ГИС-центра ПГНИУ, отклонение температуры от нормы составило 7-8ºС.

Пресс-служба администрации Перми

Начинается похолодание, оно будет наступать постепенно. Но его пик придется на воскресенье. В третьей пятидневке декабря опять будет тепло. Метеорологи говорят, что возможны слабые оттепели в отдельные дни. Среднее отклонение от нормы составит 5-6ºС.

«В результате и вся первая половина декабря окажется теплее нормы примерно на 5ºС — это, конечно, не рекордная аномалия (в 2008 году аномалия превышала 10ºС), но тоже весьма существенная», — объясняют специалисты ГИС-центра.

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