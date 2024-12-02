Метеорологи рассказали, что декабрь 2024 года может стать самым теплым за последние пять лет

«Нынешний декабрь с очень высокой вероятностью все же станет теплым. На это указывают данные всех прогностических центров, а также циркуляционные индексы, в частности, преобладание низкого давления над Арктикой», — объяснили метеорологи.

Модель CFS/NCEP указывает, что декабрь на севере будет очень теплым – на 4ºС теплее нормы, на юге — на 2,5-3,5ºС. По данным Северо-Евразийского климатического центра, первый зимний месяц может быть теплее нормы на 2-3ºС. Таким образом, в Перми средняя температура декабря может быть около -8 ºС или немного выше. На юге количество осадков окажется меньше нормы, на севере — больше.

Декабрь 2024 года начался с очень теплой погоды. Первые пять дней месяца будут теплее нормы на 7-8ºС. 3 декабря стоит ждать оттепель 0…+2ºС и таяние снега, который выпал в выходные. Осадков будет мало. Но с 5 декабря пройдет холодный фронт, поэтому на следующий день установятся умеренные морозы ночью -8…-13ºС. Они продлятся несколько дней, при этом возможны прояснения, а осадки не ожидаются. Холоднее будет на юге и востоке (ночами до -15…-20ºС), на севере теплее. В Перми пик похолодания придется на выходные: до -15ºС ночью и -10ºС днем. Осадков будет мало до конца декады: на юге ожидается до 5 см.

Существенные снегопады в Перми и на юге региона могут начаться в начале второй декады, между 10 и 15 декабря, когда антициклон отступит в Сибирь. Температура воздуха будет на 3ºС выше нормы. По данным ГИС-центра ПГНИУ, первая половина декабря может быть очень теплой (на севере теплее нормы более чем на 5ºС), в противовес аномальным морозам прошлого года.

В прогнозе на вторую половину месяца есть много неопределенности. Скорее всего, она будет существенно холоднее, чем первая. В третьей декаде температура воздуха может быть близка к норме, есть вероятность арктических вторжений и первых существенных морозов -20…-25ºС. Также прогнозируется избыток осадков.