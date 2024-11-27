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На набережной Камы появится памятник из частей затонувшего парохода «Вера Фигнер»

На набережной Камы в Перми в 2025 году установят новый памятник. Он будет называться «Эвакуация» и состоять из частей парохода «Вера Фигнер». Его использовали в годы Великой Отечественной войны для эвакуации жителей, в основном детей из блокадного Ленинграда.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Памятник напомнит о связи ленинградцев и молотовцев и станет еще одним напоминанием о подвиге советского народа. 

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, в ноябре 2020 года на 18-метровой глубине драйверы обнаружили затонувшее судно. Кожух колеса «Веры Фигнер» подняли со дна реки Сылва. Со дна также планируют поднять трубу и другие элементы колесного парохода. 

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