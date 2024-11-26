На реках сложились идеальные условия для образования «ледяных цветов»

В ближайшие дни под влиянием антициклона в южной и центральной части региона ожидается малооблачная безветренная погода с сильным ночным выхолаживанием до -10…-15°С. При такой погоде новый прозрачный лед сформируется за 1-2 дня.

«Отличная возможность наблюдать его будет вероятно уже в четверг в Троице и Жебреях. Но при этом толщина льда будет еще недостаточной для безопасного передвижения», — отметили метеорологи.