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На реках сложились идеальные условия для образования «ледяных цветов»

На заливах камских водохранилища начнут образовываться «ледяные цветы» — редкое погодное явление, которое возникает на тонком слое льда. Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, сейчас в Пермском крае складываются идеальные условия для этого.

Опасные природные явления Пермского края/Telegram

В ближайшие дни под влиянием антициклона в южной и центральной части региона ожидается малооблачная безветренная погода с сильным ночным выхолаживанием до -10…-15°С. При такой погоде новый прозрачный лед сформируется за 1-2 дня.

«Отличная возможность наблюдать его будет вероятно уже в четверг в Троице и Жебреях. Но при этом толщина льда будет еще недостаточной для безопасного передвижения», — отметили метеорологи.

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