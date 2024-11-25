Последняя неделя ноября будет бесснежной: рассказываем, чего ждать

Понедельник станет самым теплым днем на неделе: воздух прогреется до 0…+3ºС, вечером будет ощутимо холодать в южной и центральной части края. На западе и на севере облачно, на северо-западе возможны слабые осадки. В ночь на вторник подморозит на большей части региона: -7…-12ºС, в Перми до -8ºС, на севере -1…-3ºС. Днем будет малооблачно, до 0…-5ºС, местами на юге может быть до +2ºС.

Ночью в среду будет еще прохладнее: на юге и в центре Пермского края -8…-13ºС, в низинах до -15ºС, в Перми -10…-12ºС, на севере до -3ºС. Днем температура воздуха составит 0…-5ºС. В четверг недалеко от границы Пермского края и республики Коми сформируется новый центр антициклона. Из-за этого теплая пора не севере прекратится: ночью до -10…-15ºС, днем до -5…-10ºС. В остальных районах температура воздуха существенно не изменится, но может быть облачно.

В пятницу погоду без изменений: переменная облачность, ночью -10…-15ºС и днем -1…-6ºС, местами до -8ºС, без осадков и без ветра. В выходные возможно кратковременное потепление до 0…-2ºС. Возможно выпадет снег, но не более 1 мм.