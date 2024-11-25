Последняя неделя ноября будет бесснежной: рассказываем, чего ждать

Последняя неделя ноября 2024 года в Пермском крае будет прохладной и бесснежной. Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, вторая половина месяца по характеру погоды напоминает 2017 год. По ночам возможны существенные морозы, а днем воздух будет ненадолго прогреваться. Средняя температура будет выше нормы на 1-2ºС на юге и на 4-6ºС на севере. Будет преобладать солнечная погода.
Понедельник станет самым теплым днем на неделе: воздух прогреется до 0…+3ºС, вечером будет ощутимо холодать в южной и центральной части края. На западе и на севере облачно, на северо-западе возможны слабые осадки. В ночь на вторник подморозит на большей части региона: -7…-12ºС, в Перми до -8ºС, на севере -1…-3ºС. Днем будет малооблачно, до 0…-5ºС, местами на юге может быть до +2ºС.
Ночью в среду будет еще прохладнее: на юге и в центре Пермского края -8…-13ºС, в низинах до -15ºС, в Перми -10…-12ºС, на севере до -3ºС. Днем температура воздуха составит 0…-5ºС. В четверг недалеко от границы Пермского края и республики Коми сформируется новый центр антициклона. Из-за этого теплая пора не севере прекратится: ночью до -10…-15ºС, днем до -5…-10ºС. В остальных районах температура воздуха существенно не изменится, но может быть облачно.
В пятницу погоду без изменений: переменная облачность, ночью -10…-15ºС и днем -1…-6ºС, местами до -8ºС, без осадков и без ветра. В выходные возможно кратковременное потепление до 0…-2ºС. Возможно выпадет снег, но не более 1 мм.
Комментарии (0)