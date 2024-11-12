Памятник Достоевскому открыли недалеко от того места, где он останавливался в Перми

Автором скульптуры стал Алексей Матвеев, он же делал монументы Павла Преображенского, Алексея Попова, скульптуру «Пермяк — соленые уши». Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства, инициатором создания памятника Федору Достоевскому в Перми стала Анна Громова, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Напомним, решение о том, что Перми нужен памятник Достоевскому, было принято в 2019 году. В 2023 году Елисаветинко-Сергиевское просветительское недалеко от этого места открыло музей пенитенциарной системы. В его экспозиции отражена судьба Достоевского. В июле 2024-го начались подготовительные работы для установки памятника, перед этим на месте провели археологические изыскания.

Федор Михайлович дважды приезжал в Пермь. Это было в 1850 году, когда он следовал на каторгу в Сибирь, и в 1859-м году, по пути домой. Достоевский сохранил память о городе в «Униженных и оскорбленных», «Преступлении и наказании», «Дневнике писателя».

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.