Неделя в Пермском крае будет теплее нормы

Текущая рабочая неделя, с 11 по 15 ноября, в Пермском крае ожидается теплой. Первую половину недели погоду будет определять тыловая часть высотной ложбины с Карского моря, во второй — начнется заток тепла с территории Европы, а холодный воздух вытеснят в Восточную Сибирь. Что касается осадков, то в северо-восточных районах выпадет до 30 мм осадков и более, в остальных —около нормы и немного меньше нее. В Перми высота снежного покрова к концу недели несколько увеличится, на юге и юго-западе будет минимальной (до 5 см). Средняя температура воздуха на большей территории региона будет теплее нормы на 1,5-2,5ºС, а на севере — на 3ºС, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.

В понедельник будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха по краю -2…-7ºС, в Перми -3…-5ºС.В ночь на вторник, 12 ноября, похолодает до -10…-12ºС на востоке, в остальных районах до -5…-10 ºС, в Перми до -8 ºС. Днем ожидается снегопад: от слабого на западе и юго-западе (1-2 мм) до сильного (6-8 мм) на востоке и северо-востоке. Днем столбик термометра поднимется до 0…-2ºС, на востоке до -5ºС.

В ночь на среду в Пермский край поступит более холодная воздушная масса, на севере и востоке ожидается до -12…-15ºС и прояснение. На юго-западе -1…-3ºС, в Перми можно ожидать -6…-8ºС. Во второй половине дня теплый фронт с запада принесет очередную порцию снега в основном в северные и в восточные районы Пермского края. К западу края потеплеет до 0…-2ºС, к вечеру потеплеет и в Перми. С четверга в Пермском крае установится облачная погода с минимальными колебаниями температуры воздуха в пределах от -3 до +1ºС, оттепели вероятны на западе и северо-западе.

По предварительным данным, в выходные оттепели продолжатся, вероятные осадки и гололед с изморозью.