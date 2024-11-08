Две улицы в городе предложили переименовать в честь ученых

Несколько улиц в Перми могут переименовать и назвать в честь известных горожан. В комиссию по топонимике поступили соответствующие предложения.

Улицу Сухобруса предлагают назвать в честь ученого палеогерпетолога, доктора биологических наук Петра Чудинова, а Лесозаводскую — в честь профессора Пермского университета, первооткрывателя одного из крупнейших в мире месторождений калийно-магниевых солей Павла Преображенского.

Еще четырем улицам без названия дадут имена в честь основоположника русского лесоводства Александра Теплоухова, собирателя основных коллекций Пермской художественной галереи Николая Серебренникова, доктора химических наук Виктора Живописцева, создателя Института карстоведения и спелеологии Георгия Максимовича.