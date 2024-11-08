В выходные начнется оттепель: будет тепло, сыро и ветрено

На выходные придет потепление, но в то же время будет сыро и ветрено. Такая погода в Пермском крае установится из-за смещения глубокого атлантического циклона на север Западной Сибири. По данным Пермского ЦГМС, 8 ноября влияние ложбины с фронтом окклюзии обеспечит небольшой снегопад. Днем будет -5…0°С по краю и до -1°С в Перми. На дорогах ожидается гололедица.

9 и 10 ноября осадки будут умерено интенсивными: снег, переходящий в мокрый снег, а также дождь и замерзающий дождь. За 12 часов может выпасть 3-9 мм. В большинстве районов Пермского края произойдет отложение мокрого снега на открытые поверхности, поэтому образуется гололед. Будет ветрено, 9 ноября порывы достигнут 15-18 м/с.

Но температура воздуха в Пермском крае в эти выходные окажется выше климатической нормы на 2-5°С. Ночью 9 ноября столбик термометра опустится до -6…-1°С, днем уйдет в плюс: +1...+5°С, в Перми около +3°С. Ночь 10 ноября будет чуть теплее: -4…+1°С. Днем температура воздуха составит -2...+3°С, в Перми около +1°С.

По предварительным данным, после оттепели с дождями придет похолодание и гололед. С 11 по 15 ноября в регионе установится умеренно холодная погода с небольшими и умеренными снегопадами.