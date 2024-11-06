На севере Пермского края высота снежного покрова достигла 40 сантиметров

Вторник, 5 ноября, на большей части Пермского края стал самым холодным с начала осени 2024 года. На севере и востоке региона настоящая зима — высота снежного покрова составила 20-40 см. Рекорд зафиксировали на метеостанции в поселке Губаха. Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, высота снежного покрова 5 ноября утром достигла 41 см.

Дневная температура на севере региона была не выше -5ºС (в Косе максимум -7,6ºС, в Кочево -7,5ºС). Среднесуточная температура 6 ноября может оказаться около -10ºС (это ниже нормы на 5-7ºС). На юге и в Перми заметно теплее, но днем можно ожидать не больше -5ºС.

По оценкам метеорологов, если сильный снегопад, то вероятность последующего разрушения снежного покрова мала. Но если осадки выпадут в виде дождя, то покров в Перми и ряде южных районов может даже сойти (хотя и ненадолго).

Ранее мы рассказывали о прогнозе погоды на неделю: самой холодной ночью в Перми может стать 7 ноября.