Более 500 поваленных деревьев и 260 обрывов электролиний: в Пермском крае из-за непогоды случилось несколько коммунальных аварий

Из-за ветра и снегопадов в Пермском крае произошло несколько коммунальных аварий. Из-за них жители остались без электричества и воды. «За время устранения последствий аварий энергетики обследовали более 1500 километров воздушных сетей, устранили более 260 обрывов и других повреждений электролиний, заменили и восстановили 16 опор, убрали 564 поваленных дерева, 300 километров линий очистили от изморози и льда. Сейчас на местах поврежденных электросетей работают 17 бригад — привлекли дополнительные силы из Лысьвы, Перми, Очера и от крупных предприятий территорий», — поделился в своем телеграм-канале глава региона Дмитрий Махонин.

В выходные в Березниках без электроснабжения остались около 20 населенных пунктов. Из-за этого остановилась работа водозабора «Извер», частично отключились насосы на водозаборе «Усолка». «Сетевики» продолжают устранять последствия непогоды, в том числе устраняют прорыв электросетей. Работу «Усолки» восстановили, а на «Извер» направили дополнительные бригады, чтобы к утру 6 ноября водозабор вышел на рабочие параметры.

В Соликамском округе более чем в 10 населенных пунктах оборвались сети электроснабжения. Как рассказал глава Пермского края Дмитрий Махонин, пока без электричества остаются 3 населенных пункта. В Кочевском и Гайнском округах жители нескольких населенных пунктов тоже остались без электричества. Сейчас все восстановительные работы там окончены.

Пока без электричества остаются 3 населенных пункта в Красновишерском округе, 2 — в Чердынском округе, 4 — в Александровском округе. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются.