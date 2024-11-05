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Самой холодной в Перми станет ночь на 7 ноября

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

С 5 по 8 ноября похолодает: погоду в Пермском крае будет определять чередование барических ложбин с фронтальными системами. По данным Пермского ЦГМС, температурный фон будет на 2-4ºС ниже климатической нормы. Также ожидаются снегопады небольшой интенсивности.

5 ноября днем столбик термометра будет на отметке -7…-2°С. В ночь на среду ожидается до -11ºС, а на севере до -16ºС, а днем столбик термометра поднимется до -8…-3ºС. Ночью 7 ноября похолодает еще сильнее: до -12…-7ºС, при прояснениях до -17ºС. Днем температура воздуха будет на уровне -8…-3°С. 8 ноября ночью еще будет так же холодно, как и в предыдущие дни, но днем потеплеет: до -5…0ºС.

Самой холодной в Перми будет ночь на 7 ноября: столбик опустится до -9…-7°С. Снегопад в городе ожидается 8 ноября, но интенсивность будет небольшая. При этом в течение недели будет ветрено: 5-10 м/с.

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