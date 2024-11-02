Из-за циклона Мартина может выпасть 20 миллиметров осадков за 12 часов

Штормовое предупреждение в Пермском крае объявлено из-за циклона Мартина. Сейчас он медленно смещается, и его влияние особенно сильным будет в воскресенье.

Как рассказали в Пермском ЦГМС, в течение суток 3 ноября в северных и восточных районах региона ухудшатся погодные условия. Ожидается очень сильный мокрый снег. За 12 часов может выпасть 20 мм осадков и больше. По данным на утро 2 ноября, высота снежного покрова уже составила 2-12 см. Больше всего осадков — декадная норма — выпало в Чернушке и Чайковском

Ранее мы рассказывали о том, что ожидается сильный ветер до 18 м/с: подробнее о погоде на ближайшие дни.