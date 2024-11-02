Для памятника Достоевскому готовятся собирать постамент

В сквере декабристов устанавливают памятник великому писателю Федору Достоевскому. Фундаментальные работы практически закончены. Как рассказал председатель Пермского отделения Российского общества Достоевского Олег Сыромятников, сейчас идет подготовка к сборке постамента.

Открыть памятник Достоевскому в Перми планируют открыть в день рождения Федора Михайловича — 11 ноября.

Напомним, решение о том, что Перми нужен такой монумент, было принято еще в 2019 году. В июле 2024-го начались подготовительные работы по установке памятника в Перми, на месте, где он будет располагаться, провели археологические изыскания.

Информационный обзор редакции.