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Для памятника Достоевскому готовятся собирать постамент

Олег Сыромятников/ВКонтакте

В сквере декабристов устанавливают памятник великому писателю Федору Достоевскому. Фундаментальные работы практически закончены. Как рассказал председатель Пермского отделения Российского общества Достоевского Олег Сыромятников, сейчас идет подготовка к сборке постамента.

Открыть памятник Достоевскому в Перми планируют открыть в день рождения Федора Михайловича — 11 ноября.

Напомним, решение о том, что Перми нужен такой монумент, было принято еще в 2019 году. В июле 2024-го начались подготовительные работы по установке памятника в Перми, на месте, где он будет располагаться, провели археологические изыскания.

Информационный обзор редакции.

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