Благоустройство набережной Камы в Закамске восстановили после затопления

Набережную Камы в Кировском районе восстановили после затопления. В пресс-службе администрации рассказали, что стало его причиной и какие последствия пришлось устранять.
Набережную затопило в начале октября. Во время строительства жилого дома, который возводят неподалеку, прорвало водопровод. Со стройплощадки смыло складированный грунт и песок, которые в итоге оказались на верхней и нижней частях набережной, газонах, лестницах. Это забило ливневую канализацию. Из-за затопления часть зеленых насаждений также повредили.
Набережную затопило в начале октября. Во время строительства жилого дома, который возводят неподалеку, прорвало водопровод. Со стройплощадки смыло складированный грунт и песок, которые в итоге оказались на верхней и нижней частях набережной, газонах, лестницах. Это забило ливневую канализацию. Из-за затопления часть зеленых насаждений также оказалась повреждена.
Воду, затопившую территорию набережной, отвели, убрали с нее основные массы грунта и песка. После специалисты очистили и отремонтировали систему ливневой канализации. Последствия прорыва водопровода устранял застройщик дома. Все работы по благоустройству уже завершены. Восстановить растения, деревья и кустарники пообещали весной 2025 года.
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