Благоустройство набережной Камы в Закамске восстановили после затопления

Набережную Камы в Кировском районе восстановили после затопления. В пресс-службе администрации рассказали, что стало его причиной и какие последствия пришлось устранять.

Набережную затопило в начале октября. Во время строительства жилого дома, который возводят неподалеку, прорвало водопровод. Со стройплощадки смыло складированный грунт и песок, которые в итоге оказались на верхней и нижней частях набережной, газонах, лестницах. Это забило ливневую канализацию. Из-за затопления часть зеленых насаждений также повредили.