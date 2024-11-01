Ноябрь в Пермском крае будет очень снежным

Ноябрь 2024 года в Пермском крае компенсирует дефицит осадков за сентябрь и октябрь. Большая часть выпадет в виде снега, из-за этого стоит ждать большого прироста снежного покрова. По данным ГИС-центра ПГНИУ, среднемесячная температура ноября будет выше нормы на 0,5-1ºС. (нормы от -4,5ºС на юге до -8,5ºС на северо-востоке, в Перми -5,2ºС), но по сравнению с ноябрем 2023 года холоднее.

В ноябре будет преобладать активная циклоническая деятельность. Особенно это скажется на первой декаде. Больше всего осадков принесет циклон «Мартина» 2-3 ноября, в его тылу будет существенное похолодание. Скорее всего, к 3 ноября установится снежный покров. На севере и востоке Пермского края снега выпадет много — высота покрова к 5 ноября составит до 20-25 см.

5-6 ноября ожидается выход еще одного циклона с обильными осадками, оттепель до +3…+5ºС возможна, но в Перми и на юге края. Снежный покров может сойти в этих районах, а на остальных территориях, напротив, вырасти. В целом первая декада будет около нормы или холоднее на 1ºС и с очень сильным избытком осадков.

На рубеже первой и второй декад в район Карского моря поступит холодная воздушная масса, в тылу циклонов она распространится на Урал. Похолодания стоит ждать между 11 и 15 ноября, особенно на севере края. Возможны первые существенные морозы ниже -15ºС. Но, как отмечают в ГИС-центре, скорее всего погода будет неустойчивой: оттепели будут чередоваться с похолоданиями. Вторая декада будет теплой на 3-4ºС, но только по данным CFS/NCEP, другие отраслевые прогнозы это не подтверждают. Что касается третьей декады, то тут пока все ориентировочно: в этот период возможны арктические вторжения. В целом она может быть холоднее нормы на 1-2ºС.