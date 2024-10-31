На погоду в Пермском крае в начале ноября будут влиять два циклона: один из них «Лидия»

Снег и похолодание в Пермский край принесет циклон «Лидия». Несмотря на то, что его центр будет над Архангельской областью, ложбина пониженного давления протянулась далеко на юг, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

К вечеру 1 ноября на территории региона выпадет 5-10 мм осадков, а на востоке – до 15 мм. Температура будет примерно около нуля, поэтому часть снега растает, но все же снежный покров сформируется практически везде, его высота составит 2-5 см, а на востоке до 10 см. Вечером в пятницу и в ночь на субботу похолодает до -1...-3°С – из-за этого будет первая гололедица.

Одновременно с «Лидией» на погоду днем 1 ноября будет влиять циклон, который придет со стороны Финского залива. Его влияние скажется на погоде в Пермском крае 2 ноября. Начнется снегопад, ожидаются также порывы ветра до 18 м/с.

Во второй половине дня с приближением центра циклона на юге края возможно потепление до +3…+5˚, которое будет сопровождаться дождем. В Перми также вероятна оттепель до +3˚ и большая часть выпавшего снега может растаять. На севере снегопады продолжатся при температуре воздуха 0…-2˚, высота снежного покрова достигнет 10 см и более.

В ночь на 3 ноября циклон перевалит через Урал, за ним придет более холодный воздух. К утру в Пермском крае похолодает до -2...-4°С, снова есть вероятность гололедицы. К ней прибавится сильный порыв ветра до 13-18 м/с.