Китайское кладбище стало объектом культурного наследия

Китайское кладбище в Перми, находящееся на территории Верхнемуллинского, внесли в реестр объектов культурного наследия. Теперь это памятное место, на котором запрещено возводить объекты капитального строительства и проводить земляные работы.

В документе на сайте государственной инспекции указано, что ансамбль «Захоронения граждан КНР» датируется с 1956 по 1990-е годы. На территории находится стела с мраморной плитой и надписью «Вечная память. Вам, товарищам, умершим при исполнении своего долга, помогавшим строить коммунизм ради укрепления китайско-советской дружбы. Мир праху вашему. От коллектива китайских практикантов. 15 июля 1963 года».

В 1955 году в город Молотов приехали более 300 китайских рабочих. Они должны были участвовать в стройках народного хозяйства и обучаться рабочим специальностям. Еще столько же человек прибыли в том же году в Березники.