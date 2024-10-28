Во второй половине недели начнутся дожди и мокрый снег в Пермском крае

Вполне возможно, что климатическая зима начнется в последнюю пятидневку октября. После сухой и стабильно облачной погоды в Пермском крае впервые за два месяца начнутся значительные осадки. Сначала они будут в смешанной фазе, а затем в виде снега. По данным ГИС-центра ПГНИУ, к концу недели везде сформируется снежный покров.

На первую половину недели будет влиять гребень слабовыраженного антициклона, смещающегося из Заволжья в Северный Казахстан. Погода будет стабильно облачной, со слабым ветром и почти без осадков. Температура воздуха в ночью от +1°С до -2°С, днем 0…+3°С.

С четверга будет приближаться ложбина с фронтом окклюзии и обильными осадками. Сначала немного потеплеет до +2…+4°С, а усилится в порывах до 15 м/с. Осадки начнутся с запада вечером, на остальной территории будет мокрый снег с дождем, а 1 ноября станет прохладнее, и они перейдут в снег. Более сильный снегопад будет на востоке региона. Температура воздуха днем составит также 0…+2°С, но вечером и ночью похолодает до -1…-3°С. Тогда возможна первая гололедица.

По оценкам специалистов ГИС-центра ПГНИУ, к 3 ноября по всей территории края сформируется снежный покров. Количество осадков может превысить норму месяца. Несмотря на это, неделя будет в целом теплее нормы: на юге края и в Перми примерно на 1°С, на севере на 2-3˚.