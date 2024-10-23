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На берегу Мулянки появилась мини-копия ротонды

МОО ТОС Верхнемуллинский/ВКонтакте

На левом берегу реки Мулянка появилась уменьшенная копия пермской ротонды. Она посвящена уроженцу Верхних Муллов, архитектору Ивану Свиязеву. Именно он был автором проекта первой ротонды в Перми, которую построили в 1824 году.

Инициатором создания арт-объекта стал ТОС «Верхнемуллинский». Ее строительство стоило 2,5 млн рублей, она сделана из гранита. Рядом с ротондой провели благоустройство: высадили деревья, кустарники и цветы.

Кстати, в этом году оригинальная ротонда отпраздновала свое 300-летие: ее построили в честь приезда в губернию императора Александра I.

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