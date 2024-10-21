В Усолье строят арт-объект в виде 13-метровой соляной баржи

В Усолье на берегу Камы появится новый арт-объект, отсылающий ко временам Строгоновых. В прошлом году после того, как река сильно обмелела, со стороны Рубежской слободы были найдены остатки затонувшего торгового судна. Предположительно, на нем перевозили соль.

В итоге на этом месте решено воссоздать силуэт старинной баржи. Мастера уже начали производить конструкции, сейчас монтируют и обшивают стальной каркас.