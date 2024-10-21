В Усолье строят арт-объект в виде 13-метровой соляной баржи

В Усолье на берегу Камы появится новый арт-объект, отсылающий ко временам Строгоновых. В прошлом году после того, как река сильно обмелела, со стороны Рубежской слободы были найдены остатки затонувшего торгового судна. Предположительно, на нем перевозили соль.
В итоге на этом месте решено воссоздать силуэт старинной баржи. Мастера уже начали производить конструкции, сейчас монтируют и обшивают стальной каркас.
Как рассказал глава Березников Алексей Казаченко в соцсетях, длина арт-объекта почти 13 метров. «С подъемом воды арт-объект будет над водной гладью, как во времена Строгановых соляные караваны ходили по Каме», — рассказал Алексей Казаченко.
Храм Владимирской Божьей Матери, который находится на территории Рубежской слободы в Усолье, был построен в XVIII веке. Он является объектом культурного наследия федерального значения. В планах местных властей законсервировать его.
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