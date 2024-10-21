В Перми появился оммаж на панно «Наука»: работа продолжает историю НИИУМСа

В Перми появился арт-объект «Наука 2.0». Оммаж на знаменитое панно находится на здании производственного корпуса НПП «ТИК».

Как рассказали в компании, их история тесно связана с Научно–исследовательским институтом управляющих машин и систем» (НИИУМС). Предприятие основали сотрудники института. «Основой композиции был разворачивающийся рулон бумаги, олицетворяющий спираль технического прогресса. Данная концепция и легла в основу создания «Науки 2.0», выразив нашу преемственность», — рассказали в НПП «ТИК».

Рисовали новое панно Борис Guliver и Алексей Besto. Автор эскиза — скульптор Рустам Исмагилов, в беседе с 59.ру он рассказал, что работал над идеей с весны 2024 года и это, скорее, новая работа, продолжение истории.

Напомним, на здании НИИУМСА на Ленина, 66 с 1982 года находилось панно «Наука». Его авторы — художники-скульпторы Степан и Елена Колюпановы. Оно было выполнено в редкой для Перми технике горячей эмали, в ювелирном искусстве она известна как финифть. В 2017 году со здания сняли панно. Но некоторые детали сохранили художники.