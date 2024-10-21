18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Автогрейдеры, самосвалы, погрузчики: снег будут убирать более 200 единиц техники

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

На борьбу со снегом в Пермском крае выделят более 200 единиц техники. Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта, дорожно-эксплуатационная служба (ДЭС) подготовилась к зимнему сезону.

Среди техники для уборки снега на базе ДЭС есть автогрейдеры, фронтальные погрузчики, минипогрузчики, снегопогрузчики, экскаваторы-погрузчики, самосвалы и машины для уборки тротуаров и газонов. На ней трудятся 224 водителя и механизатора, которые работают круглосуточно.

Для безопасности дороги будут посыпать галитом и пескосоляной смесью. В центре Перми будут использовать реагент «Бинорд».

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: