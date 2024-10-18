ДК им. Ленина собираются сделать дворцом культуры

Власти намерены сделать ДК им. Ленина муниципальным дворцом культуры в Мотовилихе. Как рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, здание будут выкупать у евангелистов в собственность города.

ДК им. Ленина более 15 лет принадлежит церкви «Новый завет», но земля, на которой она стоит, муниципальная. Власти уже пытались выкупить здание, но евангелисты выставляли очень высокую цену. По данным «Коммерсанта», евангелисты запросили у мэрии за ДК им. Ленина 750 млн руб.

Теперь, по словам Дмитрия Махонина, удалось достичь принципиального согласия о возвращении ДК. «Зданию требуется серьезная реконструкция. С учетом того, что оно является объектом культурного наследия, необходимо уже сейчас приступить к подготовке документации для проведения всех этапов работ», — объяснил глава региона.