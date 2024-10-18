В воскресенье и понедельник станет теплее

Существенного потепления в эти выходные, 19 и 20 октября, ждать не стоит. По данным ГИС-центра ПГНИУ, на погоду в Пермском крае будет влиять антициклон, который обеспечит безветренную погоду с вероятностью прояснений в южной части региона в пятницу и в субботу.

В ночь на субботу при прояснениях будет до -6…-8ºС, на севере 0…-3ºС, на остальной территории 0…-5ºС. В Перми столбик термометра опустится до -2…-4ºС. Днем потеплеет до +3…+8ºС в Пермском крае и +4…+6ºС в Перми. Вечером возможны небольшие дожди.

В ночь на воскресенье погода будет примерно такой же, как и в субботу: на юге края 0…-5ºС, на севере 0…+5ºС и в Перми до -2ºС. Днем будет теплее на 1-2ºС, чем в субботу. В Перми столбик термометра поднимется до +6…+8ºС.

Предварительно ночь на понедельник также будет теплой (в пределах -2…+3ºС), днем до +6…+8ºС. Как отметили в ГИС-центре, это уже выше нормы по всей территории края.