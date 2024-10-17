Десять внутризональных парковок будет очищать отдельная компания

Мэрия Перми наймет компанию, которая будет убирать и вывозить снег с территории платных внутризональных плоскостных парковок общего пользования. На это готовы выделить 6 млн рублей.

В техническом задании сказано, что начать уборку нужно не позднее чем через три часа после начала снегопада. А если осадки были ночью, то территории парковок нужно убирать до 9 утра. Площадки должны быть очищены до твердого покрытия.

Очищать от снега будут 10 внутризональных парковок. Они находятся: около ТРК «Семья», экстрим-парка, на трамвайном кольце «Разгуляй» и рядом с одноименной остановкой, отеля Four Elements Perm и ДК им. Гагарина, а также в районе домов № 68/2 на Ленина, №1 на Пушкина, № 21 и 23 по на Попова, и № 52 на Белинского. Срок действия контракта — до 30 апреля.