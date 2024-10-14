Показываем фото самой яркой кометы десятилетия, пролетевшей над городом

Жители Пермского края смогли невооруженным глазом увидеть самую яркую комету последних десятилетий. Она называется Цзыцзиньшань-ATLAS (C/2023 A3). Фотографу Дмитрию Богатыреву удалось снять комету 13 октября в районе стадиона «Звезда».

Руководитель пермского астроклуба «Телескоп» Сергей Полищук объяснил, что от головы кометы идет расширяющийся хвост — это испаряется первичный лед, состоящий из смеси газов и пыли.

Кстати, комету можно будет наблюдать еще несколько дней. «Попробуйте в следующие вечера, через час после захода солнца увидеть его во всей красе. Не стесняйтесь поехать за город, чтобы увидеть комету. Оно того стоит. Возьмите с собой бинокль, камеру или даже смартфон на штативе», — посоветовал Сергей Полищук.

Информационный обзор редакции.